Николаевский городской голова Александр Сенкевич не согласен с решением правительства о запрете работы развлекательных заведений после 23:00.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Он отметил, что после 23:00 количество посетителей наоборот уменьшается, а распространение вируса не зависит от времени суток. Также Александр Сенкевич надеется, что вскоре Кабмин отменит свое решение.

— Лично я, как гражданин Сенкевич, этого не понимаю. Неужели у нас после 23 часов вирус распространяется с какой-то дополнительной скоростью или активностью? Надеюсь, что правительство прекратит эту историю. Думаю, что на самом деле эта история реакционная. Мы говорим о том, что нужно придерживаться мер карантина, носить маски, держать дистанцию. И в то же время мы видим, что в клубах люди находятся близко друг другу. Думаю, что это была реакция, чтобы запретить работу ночных клубов, чтобы прекратить то издевательство, которое происходит в соцсетях, когда говорят, что у власти нет позиции. На самом деле этого нельзя избежать. Еще хуже, когда это запрещается на уровне Кабинета Министров, а все эти истории продолжаются, несмотря на запрет, — сказал мэр.

Напомним, во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта «Коблево» должны письменно обратиться к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Также, к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.

Во вторник, 14 июля состоялась встреча главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предприниматели курорта «Коблево».

В частности, предприниматели просили разрешить работать их заведениям после 23:00 еще полтора месяца — до 26 августа. При этом, Александр Стадник выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево.

Также напомним, что Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, если Кабинет Министров Украины не разрешит работать развлекательным заведениям после 23:00, то этот вопрос будут решать на местном уровне.