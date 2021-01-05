В Центральном и Заводском районах Николаева началась уборка куч опавших листьев, на которые постоянно жаловались горожане в течение последнего месяца.

Об уборке отчитались представители администраций районов на странице контакт-центра при Николаевском горсовете.

«5 января администрацией Заводского районаорганизована уборка крупногабаритного мусора, веток и опавших листьев по ул. Шоссейной — угол ул. 7 Поперечной, ул. Шоссейной — угол ул. 8 Поперечной, ул. Шоссейной, 13, 111, ул. Лягина, 39, ул. Новосельской — угол ул. Даля, ул. 2 Слободской, 75, ул. 3 Слободской, ул. Радостной — угол ул. М. Морской, ул. Георгия Гонгадзе, 30», — отчитались в администрации Заводского района.

Также спустя 4 дня после жалобы горожан администрация Центрального района убрала мусор по улице Декабристов между Потемкинской и Большой Морской.

1 января 2021 5 января 2021

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Также житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года. После этого городской голова раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.