Николаевцы жалуются на свалки из опавших листьев и куч бытового мусора во дворах многоквартирных домов.

В частности, очередная стихийная свалка образовалась по проспекту Мира, 17а, написал Илья Коростень в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Он отметил, что посетители «наливайки» по соседству на кучи опавших листьев выбрасывают другие отходы.

«Прошу убрать стихийную свалку, и обозначить ответственных по сбору и контролю. С наливайки по соседству алкоголики стягивают сюда всё, что не получилось сдать на втормет», — написал он.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Также житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года. После этого городской голова раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.