Последний, пятый этап вакцинации от COVID-19 в Николаевской области планируют начаться в сентябре 2021 года. Тогда будут вакцинировать население, которое не входит в группы риска, людей младше 65 лет, которые не работают в соцсфере.

Об этом сказал заместитель начальника управления здравоохранения Николаевскойоблгосадминистрации Олег Бабин в ходе брифинга 25 февраля, сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что согласно дорожной карте, на первом этапе вакцинируют медработников из «ковидных» больниц, коллективы интернатных учреждений — пациенты и персонал, а также военные.

Во второй этап попадают все работники медицинских учреждений, люди старше 85 лет, соцработники.

На третьем этапе будут вакцинироваться люди возрастом 85-90 лет, работники силовых структур и учителя.

На четвертом — люди 60-65 лет. Взрослые 18+, которые имеют хронические заболевания.

На пятом этапе будет вакцинировано оставшееся население.

Напомним, что в Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как известно, во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию препарата компании AstraZeneca, которую первыми получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.