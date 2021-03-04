За минувшие сутки, 4 марта, на Николаевщине прививки от коронавируса получили 120 медицинских работников.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Всего с начала кампании в области было сделано 500 первых доз вакцины.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от COVID-19 получили 9568 человек. За прошедшие сутки вакцинировались 2680 человек.

Ранее экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал индийскую вакцину Covishield безопасной и эффективной, а также предположил, что «отказники» вскоре будут лечиться от COVID-19 за свой счет.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.