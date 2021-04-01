31 марта в парке Победы в Николаеве демонтировали центральный элемент скейт-площадки — фанбокс, который уже износился.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Этот скейт-парк был первым, который установили в Николаеве, и до сих пор пользуется популярностью у молодых спортсменов, говорится в сюжете.

Скейт-парк в парке Победы появился еще 9 лет назад. его городу подарило одно из предприятий, а следила за площадкой общественная организация AlterSport.

Сама площадка состоит из трех основных элементов. Однако за столько лет основная фигура площадки уже отжила свое.

Глава AlterSport Роланд Байрозян рассказал, что под оборудованием собиралась вода, и оно просело.

— Оно сделано из высококачественной древесины и фанеры — так строятся профессиональные скейт-парки. Но у элементов было пять лет гарантии от производителя, — отметил он.

Теперь спортсмены будут искать средства на реконструкцию, в общей сумме она будет стоить около 100 тысяч гривен. А после планируют поднимать вопрос передачи площадки на баланс города, чтобы там появилось еще больше новых элементов.

Ранее сообщалось, что в скейт-парке на Херсонском шоссе неизвестные разрисовали граффитистену одной из конструкций. Скейт-парк в Ингульском районе города открыли 12 сентября 2020 года ко дню рождения Николаева. Спортивный объект построен в рамках программы общественного бюджета.