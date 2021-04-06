Депутат Николаевского областного совета Алена Карая подвозит людей, которые не могут добраться на работу из-за транспортных ограничений.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Алена Карая вспомнила, как когда-то сама добиралась на работу попутным транспортом и решила предложить свою помощь николаевцам. Депутат добаивла, что уже переболела коронавирусом.
— Проехала по городу, посмотрела, какое количество людей ожидает общественного транспорта, стоит в очереди. Вспомнила времена, как я сама добиралась на работу в школу любым попутным транспортом, какой только был доступен — будь это это бричка с лошадями или человек на мопеде — все равно как, лишь бы добраться на работу. И вспоминая все это, я готова предложить свою помощь по подвозу. У меня уже есть антитела, самый безопасный водитель. Если вдруг у вас есть знакомые медики, которые не могут добраться на работу, или вам самим нужна помощь, обращайтесь. Может, я буду кому-нибудь полезна как водитель, — отметила Алена Карая.
Она также предложила другим водителям подключиться к такой инициативе.
— Нет ничего проще, если вы едете на машине и у вас есть пустые места, открыть окно и предложить помощь другим людям, ожидающим общественный транспорт на остановке. Будьте добрее друг к другу, — добавила депутат.
Отметим, что в Viber также действует сообщество «Попутка Николаев», в котором водители предлагают свою помощь или услуги.
Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.
Вчера, 5 апреля, был первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжала дежурить на дорогах.
На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.
Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу, но в гораздо меньшем количестве.
Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского областного совета Алена Карая подвозит людей, которые не могут добраться на работу из-за транспортных ограничений.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Алена Карая вспомнила, как когда-то сама добиралась на работу попутным транспортом и решила предложить свою помощь николаевцам. Депутат добаивла, что уже переболела коронавирусом.
— Проехала по городу, посмотрела, какое количество людей ожидает общественного транспорта, стоит в очереди. Вспомнила времена, как я сама добиралась на работу в школу любым попутным транспортом, какой только был доступен — будь это это бричка с лошадями или человек на мопеде — все равно как, лишь бы добраться на работу. И вспоминая все это, я готова предложить свою помощь по подвозу. У меня уже есть антитела, самый безопасный водитель. Если вдруг у вас есть знакомые медики, которые не могут добраться на работу, или вам самим нужна помощь, обращайтесь. Может, я буду кому-нибудь полезна как водитель, — отметила Алена Карая.
Она также предложила другим водителям подключиться к такой инициативе.
— Нет ничего проще, если вы едете на машине и у вас есть пустые места, открыть окно и предложить помощь другим людям, ожидающим общественный транспорт на остановке. Будьте добрее друг к другу, — добавила депутат.
Отметим, что в Viber также действует сообщество «Попутка Николаев», в котором водители предлагают свою помощь или услуги.
Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.
Вчера, 5 апреля, был первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжала дежурить на дорогах.
На выходных сообщалось, что некоторые водители меняли маршруты, чтобы избежать патрулей.
Отметим, что на выходных появилась информация о том, что водители маршруток собираются бастовать в понедельник. Однако они все же вышли на работу, но в гораздо меньшем количестве.
Ранее жительница Николаева показала, как коммунальный автобус, курсирующий по маршруту № 91, приехал на конечную остановку с практически полностью занятыми местами для сидения.