Депутат Николаевского областного совета Алена Карая подвозит людей, которые не могут добраться на работу из-за транспортных ограничений.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Алена Карая вспомнила, как когда-то сама добиралась на работу попутным транспортом и решила предложить свою помощь николаевцам. Депутат добаивла, что уже переболела коронавирусом.

— Проехала по городу, посмотрела, какое количество людей ожидает общественного транспорта, стоит в очереди. Вспомнила времена, как я сама добиралась на работу в школу любым попутным транспортом, какой только был доступен — будь это это бричка с лошадями или человек на мопеде — все равно как, лишь бы добраться на работу. И вспоминая все это, я готова предложить свою помощь по подвозу. У меня уже есть антитела, самый безопасный водитель. Если вдруг у вас есть знакомые медики, которые не могут добраться на работу, или вам самим нужна помощь, обращайтесь. Может, я буду кому-нибудь полезна как водитель, — отметила Алена Карая.

Алена Карая

Она также предложила другим водителям подключиться к такой инициативе.

— Нет ничего проще, если вы едете на машине и у вас есть пустые места, открыть окно и предложить помощь другим людям, ожидающим общественный транспорт на остановке. Будьте добрее друг к другу, — добавила депутат.

Отметим, что в Viber также действует сообщество «Попутка Николаев», в котором водители предлагают свою помощь или услуги.

Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены. Как известно, в Николаеве с 3 апреля ограничили перевозки пассажиров общественным транспортом, кроме как в период с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.