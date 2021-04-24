В субботу, 24 апреля, на Колодезной в Николаеве работала традиционная ярмарка.

Об этом сообщил предприниматель Дмитрий Талпа в своем Instagram.

На видеозаписи, которую он опубликовал в stories, видно, что вдоль нескольких кварталов расположились торговцы.

Отметим, что в «красной» зоне карантине запрещена работа ярмарок, а также реализация любых товаров из машин. Такое решение было принято единогласно комиссией по ТЭБ и ЧС 2 апреля.

Ранее сообщалось, что вещевой рынок «Колос» в Николаеве продолжает работать, несмотря на ограничения, связанные с нахождением региона в «красной» зоне карантина в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Напомним, 4 апреля с целью недопущения нарушения требований ограничений «красной» карантинной зоны на рынок «Колос» в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы, однако в итоге запретить там торговлю им не удалось.

В январе, когда в стране ввели общенациональный локдаун, торговцы рынка «Колос» в Николаеве тоже вышли на работу. Такая же ситуация наблюдалась и в ноябре во время карантина «выходного дня».

Напомним, ранее в Николаевском зоопарке, несмотря на ограничения «красной зоны», открылось кафе — обещают работать каждый день.