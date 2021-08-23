23 августа жительнице Новой Одессы Людмиле Симоненко вручили знка отличия «Крест Святого Николая». 18 августа она спасла жизнь троих малолетних детей, которые едва не погибли в огне.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Награду ей вручила в зале Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии во время торжеств по случаю Дня Флага и Дня Независимости глава областного совета Анна Замазеева.
«Спасатели Николаевщины гордятся мужественным и отважным поступком своей землячки. Поздравляют с заслуженной наградой и государственными праздниками — Днем Флага и Днем Независимости Украины!», — отметили в Госслужбе.
Напомним, Людмила Симоненко вынесла из горящего дома двух девочек-близнецов 2016 года рождения и их сестру 2018 года рождения.
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23 августа жительнице Новой Одессы Людмиле Симоненко вручили знка отличия «Крест Святого Николая». 18 августа она спасла жизнь троих малолетних детей, которые едва не погибли в огне.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Награду ей вручила в зале Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии во время торжеств по случаю Дня Флага и Дня Независимости глава областного совета Анна Замазеева.
«Спасатели Николаевщины гордятся мужественным и отважным поступком своей землячки. Поздравляют с заслуженной наградой и государственными праздниками — Днем Флага и Днем Независимости Украины!», — отметили в Госслужбе.
Напомним, Людмила Симоненко вынесла из горящего дома двух девочек-близнецов 2016 года рождения и их сестру 2018 года рождения.