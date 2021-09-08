Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что отсутствие мотивации у всех участников образовательного процесса — главная причина того, что Николаев оказался на последнем месте по итогам Внешнего независимого оценивания.

Такое мнение он озвучил в программе «Диалог» на телеканале МАРТ.

Мэр связывает отсутствие мотивации учиться у школьников с эпохой информатизации и интернета.

— По моему мнению, главная проблема — это отсутствие мотивации. При чем мотивации у всех. У учеников плохая мотивация учиться. Раньше как-то казалось, что кто-то хотел стать выдающимся ученым или получить высшее образование и вырваться на международную арену. Кто-то не хотел идти в армию и пытался лучше учиться, чтобы попасть в университет. Сегодня, в этот век, когда все в интернете и все доступно, у детей появляется параллельная жизнь и, мне кажется, у них теряется мотивация хорошо учиться, — сказал Александр Сенкевич.

Также он считает, что учителя тоже не слишком заинтересованы в том, какие результаты демонстрируют школьники.

— И здесь нужно сказать о другой мотивации — мотивации учителей учить и доносить детям, что нужно лучше учиться. Сегодня, на самом деле, оценивание учителей за их работу не является дифференцированным. Фактически, учителя, которые «тянут» большие классы, по 35-40 учеников, получают такую же зарплату, как и учителя, в классах которых 18-20 детей. Конечно, учителя тоже люди. Мы видим, что из-за пандемии большое внимание, и это правильно, уделяется медикам, — отметил мэр.

Городской голова добавил, что плохие результаты показали все южные области — Николаевская, Херсонская и Одесская, а также, что такая тенденция наблюдается на Николаевщине последние 7 лет.

Он согласился и с мнением своего заместителя по гуманитарным вопросам Анатолия Петрова, что доля вины лежит на директорах.

— Некоторые директора школ уже привыкли к своим местам, и они никак не хотят менять процессы, которые происходят в их школах, — сказал мэр.

Он добавил, что после анализа организации учебного процесса в школах, возможны и увольнения руководителей. При этом, по его мнению, условия, в которых дети учатся, не особо влияют на результаты ВНО. Не повлиял на них и локдаун, поскольку все области и города находились в одинаковых условиях, отметил он.

— Очень часто мы обращаем внимание на проблемы с окнами, с дверями, с занавесками, линолеумом, партами. Но я недавно встречался с одним депутатом горсовета, который говорил, что нужно выделить дополнительные средства на образование. Хочу напомнить, что из бюджета, который у нас в целом со всеми субвенциями и кредитными средствами составляет 4,9 миллиарда гривен, почти 2 миллиарда — средства, которые идут на образование. Кончено, важно, чтобы наши дети занимались в хороших помещениях, хорошо освещенных, с хорошей мебелью и ремонтом. Но повлияет ли это на результаты учебы? — поинтересовался Александр Сенкевич.

Городской голова вспомнил, что сам учился не в лучших условиях, но несмотря на это, многие выпускники его школы добились успеха в жизни.

— Тот самый депутат, с которым я общался, учился со мной в одной школе — в Николаевском муниципальном коллегиуме, когда он был на пересечении Садовой и Спасской. Там был туалет на улице, сельский такой туалет, были не лучшие условия учебы. У нас в классе было 40 детей, и сидящий на последней парте не мог кататься на стуле, потому что сзади была мебель. Окна были деревянные, не металлопластиковые, и заклеивались на зиму поролоном со скотчем. Эта школа была одной из лучших по количеству олимпиадников, в том числе на мировых олимпиадах. Уровень подготовки учеников очень высокий, и много людей известных, обеспеченных, которые стали такими благодаря своему интеллекту, были выпускниками этой школы. Это означает, что важно заниматься вопросами окружающей среды ученика, но и очень важно работать над процессом обучения и мотивацией учителей, чтобы они не просто шли на работу отчитать урок, а чтобы они были заинтересованы в результате и в том, как урок воспринят учениками, — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года. Однако при этом две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

Директоров школ после Дня города соберут на расширенное совещание из-за того, что Николаев оказался на последнем месте по результатам Внешнего независимого оценивания.

В связи со сложившейся ситуацией, главы Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадмиистраций приняли решение обратиться в Министерство образования и науки Украины из-за низких результатов Внешнего независимого оценивания.

В свою очередь вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров, отвечая на вопрос журналистов, видит ли он вину начальницы гороно Анны Лычко в том, что Николаев ежегодно попадает в список аутсайдеров по результатам ВНО, он заявил, что по его мнению вина лежит на директорах школ и заместителях по учебно-воспитательной работе.