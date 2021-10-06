Киевские правоохранители за считанные часы подписали подозрения двум работникам «Укрэксимбанка», которые нападали на журналистов проекта Радио Свобода.

Как пишет «Сегодня», об этом заявила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Пресс-секретарь не стала уточнять, есть ли среди этих лиц отстраненный директор Мецгер, но намекнула, что речь идет о нем. В данный момент полиция устанавливает их нахождение.

— В настоящее время подготовлено подозрения двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос. То, что один человек сложил полномочия, это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия, — сказала Надежда Максимец.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.