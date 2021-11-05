Из-за благоприятной погоды в начале ноября «Николаевоблтеплоэнерго» отсрочило подачу тепла в жилые дома города ещё на несколько дней.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Последний месяц осени подарил николаевцам весеннее тепло – подача тепла горожанам отсрочена на несколько дней. Сегодня, 5 ноября, в Николаеве аномально теплая температура воздуха – 18-20 градусов по Цельсию, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за эти дни управляющие компании, ЖЭКи и ОСМД должны наладить гидравлический режим, так как насосное оборудование «Николаевоблтеплоэнерго» уже в работе, а потребители и дальше могут подключать свои дома, чтобы при похолодании беспроблемно и оперативно получить тепло.

— Призываем управляющие компании, ЖЭКи и ОСМД не тратить попусту время и работать над налаживанием работы внутридомовых систем, чтобы избежать нареканий от жильцов!, – сказано в сообщении.

Указывается, что подача тепла в объекты социальной сферы начнется с воскресенья, чтобы дети вернулись в теплые помещения и находились в комфортных условиях.

В то же время жилищный фонд Николаева получит тепло, ориентируясь на температурные графики, с начала следующей недели (понедельник – вторник).

В «Николаевоблтеплоэнерго» просят николаевцев в случае возникновения вопросов обращаться по телефону 44-25-78 или писать на электронный адрес nikteplo@optima.com.ua.

— Если вы стали свидетелем аварийной ситуации на тепловых сетях, звоните в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: 44-25-77, 095-822-11-66 (круглосуточно), – сказано в сообщении.

Ранее в Николаевском городском совете сообщили, что договоры с НАК «Нафтогаз» на поставку газа заключены. Вопрос с подачей тепла в бюджетные учреждения города должны решить до конца недели.

Отметим, что ранее в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» назвали причины, которые не позволяют включить отопление в жилом фонде города на этой неделе. Коммунальщики не начали поставки отопления, так как: еще не успели распломбировать счетчики газа на котельных и не получили акты о готовности внутридомовых систем от ОСББ и ЖЭКов. На предприятии добавили, что в городе на этой неделе держится теплая погода в пределах от +11 до + 15, а для запуска тепла среднесуточная температура должна опуститься до +8.

Стоит напомнить, что по состоянию на 2 ноября, в Николаеве отапливались 17 детских садов из 72, а также 18 учреждений здравоохранения из 58. Родители жаловались, что в группах детсадов холодно и дети болеют. Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко тогда рассказала, что учебные заведения будут отапливаться тогда, когда включат отопление в жилых домах.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Также отмечалось, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.