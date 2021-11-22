Сегодня, 22 ноября, на остановке общественного транспорта снова собралась огромная очередь из горожан.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На фотографиях видно, что транспорт ждут десятки человек. Аналогичная ситуация сложилась на конечной остановке маршрута №91 неделю назад, 15 ноября.

Кроме того, очередь из желающих уехать в центр города сегодня образовалась и на конечной остановке «Океан» в Корабельном районе. Местные жители жаловались, что машины просто сходят с маршрута.

Позже в управлении транспортного комплекса Николаевского горсовета заявили, что не могут пустить дополнительные автобусы во время действия карантинных ограничений, так как их попросту нет.

Напомним, весной жители Корабельного района жаловались, что не могут добраться утром на работу в центр.

Также очереди возникли на остановках по всему городу 5 апреля, в первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве.

В мае жители микрорайона Матвеевка жаловались на работу автобусов, которые курсируют по маршруту № 54. Они сообщили о том, что интервал между автобусами во время рабочей перевозки утром в среду, 5 мая, составил 40 минут.