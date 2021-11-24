В среду, 24 ноября, в Киеве проходит акция противников вакцинации от коронавируса.

Как сообщает «Громадське», сотни участников акции провели митинг у Верховной Рады и сейчас направляются к зданию Службы безопасности Украины по Крещатику.

Организатором акции является организация «Права человека», которую основал антивакцинатор Остап Стахив.

Участники требуют отменить обязательную вакцинацию для ряда профессии и освободить Остапа Стахива. Они также обвиняют журналистов во лжи и требуют свободы слова.

На видео видно, что в марше принимают участие сотни человек. Некоторые участники акции несут перевернутые украинские флаги.

Журналист «Громадського» Остап Говда заметил, что qr-коды на плакатах участников марша противников вакцинации ведут на сайт «Единой России».

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За правопорядком следят правоохранители, среди них — полиция диалога.

Из-за акции протеста в Киеве перекрыты ряд центральных улиц.

С 10:30 до 17:00 будут перекрыты:

улица Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

Европейская площадь;

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улица Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Как сообщалось, группа противников вакцинации недавно наведалась в городскую детскую больницу №2 в Николаеве, чтобы проверить прививают ли там детей от COVID-19.

Напомним, 17 ноября, представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Они утверждали, что «принудительная вакцинация» нарушает Конституцию, в связи с чем горсовет должен остановить процесс иммунизации населения Николаева, пока «временная комиссия» будет изучать вопрос.

Ранее группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

До этого, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.