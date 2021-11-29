Фото Федора Левченко

В резервном фонде Николаевской области достаточно средств, чтобы купить квартиры или выплатить денежную компенсацию жителям Новой Одессы, лишившимся жилья во время взрыва газа в субботу.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким на своей странице в Facebook.

Речь идет о жильцах подъезда, где произошел взрыв. Сейчас экспертная группа оценивает возможную дальнейшую эксплуатации жилья в доме, где произошел взрыв, и возможности проживания в нем. Рассматриваются варианты приобретения жилья пострадавшим или возмещения денежной компенсации.

Уже создан список доступного жилья в городе, с каждой пострадавшей семьей ведется отдельная работа по поводу их пожеланий

Новоодесский городской совет увеличил резервный фонд. Из него будут произведены выплаты на первоочередные нужды, например, на оплату операций и лечение пострадавших, помощь родственникам на погребение.

Виталий Ким отметил, что пострадавшим будут помогать и из областного бюджета.

— В нашем резервном фонде достаточно средств, чтобы обеспечить компенсацию жилья жильцам полностью разрушенного подъезда. Ждем цифры от городских властей и сразу можем перечислять средства. Добавлю, что компенсации пострадавшим будут предоставляться по справедливости согласно выводам экспертов, — отметил он.

При этом ранее появилась информация, что взрыв, который произошел в Новой Одессе, повредил почти весь многоквартирный дом. В частности, одну из несущих стен.

Как сообщалось, 28 ноября Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе завершены.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома.