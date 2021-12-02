Винницкая епархия УПЦ Московского патриархата заявила, что верующих из Винницкой области в последнее время зовут бежать от «принудительной вакцинации» в город Хмельник.

Об этом сообщается в распоряжении митрополита Винницкого и Барского Варсонофия (Столяра).

— В последнее время на территории Винницкой области начали действовать мошенники, которые, прикрываясь несуществующим благословением почаевских старцев, призывают верующих покидать дома, увольняться с работы и поселяться на частной территории в городе Хмельник, мотивируя свои действия необходимостью спасаться от «вакцинации, которая с начала декабря станет принудительной». Впрочем, никакого благословения на свои действия упомянутые лица не имеют ни от братии Почаевской лавры, ни от духовенства Троицкого Браиловского женского монастыря, — заявил митрополит.

Варсонофий подчеркнул, что вопрос вакцинации не касается веры и спасения и находится исключительно в поле собственного выбора и ответственности каждого человека.

Местное издание «Винница.info» в свою очередь пишет, что информация о необходимости «спасения» распространяется между верующими УПЦ МП якобы от «старцев». Люди говорят, что «спасутся» только те, кто будет в 15 километрах от Почаева, а пока «базу» обустраивают в Хмельнике, где якобы живет один из монахов общины.

Антивакцинаторы распространяют слухи, что с 8 декабря возле каждого дома полицейские с врачами будут делать прививки, а невакцинированные люди не смогут даже «коммуналку» платить.

Город Хмельник находится на северо-западе Винницкой области, там проживает около 27 тысяч человек.

Как сообщалось, группа противников вакцинации недавно наведалась в городскую детскую больницу №2 в Николаеве, чтобы проверить прививают ли там детей от COVID-19.

Напомним, 17 ноября, представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Они утверждали, что «принудительная вакцинация» нарушает Конституцию, в связи с чем горсовет должен остановить процесс иммунизации населения Николаева, пока «временная комиссия» будет изучать вопрос.

Ранее группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

До этого, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.