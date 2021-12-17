Капитан Нацполиции Константин Васенков, которого дергал за грудки уже бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, остался на работе и продолжает нести службу в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на волонтера Сергея Сухина.

По словам очевидца, Васенков по-прежнему стоит на посту, где столкнулся с Александром Гогилашвили неделю назад.

— Знакомьтесь, настоящее лицо МВД, капитан Васенков Константин. В прошлом участковый офицер полиции, а сейчас УКЗ ГУ НП в Киевской области. Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС. Тот же Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим заместителем министра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским, — сказано в сообщении.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на манеру поведения своего подчиненного Александра Гогилашвили, который нахамил полицейским в ходе рабочей поездки. Позже сам Александр Гогилашвили принес свои извинения за инцидент с полицейским в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров и министра внутренних дел уволить его заместителя Александра Гогилашвили после инцидента на блокпосту возле въезда в зону проведения Операции объединенных сил.

13 декабря правительство Украины освободило от занимаемой должности Александра Гогилашвили, в обосновании решения указали «по собственному желанию».