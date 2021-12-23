В Николаеве завершили реконструкцию приемного отделения в Больнице скорой медицинской помощи. Приёмное отделение стало современным функциональным подразделением больницы, где обустроен инфекционный блок и палаты динамического наблюдения за больными, требующими дообследования.

Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения департамента городского головы

В среду, 22 декабря обновленные помещения осмотрели народные депутаты Украины Давид Арахамия и Александр Пасечный, глава облгосадминистрации Виталий Ким, глава областного совета Анна Замазеева, заместитель главы облгосадминистрации Юрий Гранатуров, городской голова Александр Сенкевич, секретарь городского совета Дмитрий Фалько, первый заместитель городского головы Виталий Луков, руководители областного и городского управлений здравоохранения Максим Безносенко и Ирина Шамрай, представители подрядчика ООО «Строительная компания Контакт-Жилстрой».

Мэр Николаева Александр Сенкевич поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации масштабного проекта.

— У нас в программу Президента Украины «Велике будівництво» попали две больницы. На финальном этапе и реконструкция приемного отделения в городской больнице №3. Благодаря тесному сотрудничеству облгосадминистрации, горисполкома, областного и городского советов на Николаевщине воплощается много проектов, в том числе касающихся жителей Николаева. Хотелось бы, чтобы такая работа продолжалась, община Николаева только выиграет, — отметил Александр Сенкевич.

После реконструкции приёмное отделение стало современным функциональным подразделением больницы. По проекту здесь обустроен инфекционный блок для временного пребывания больного с подозрением для дифференциальной диагностики. Также предусмотрены палаты динамического наблюдения за больными, требующими дообследования до принятия решения о необходимости стационарного лечения. А также кровати интенсивной терапии для больных в тяжелых состояниях, нуждающихся в неотложной помощи.

Построен отдельный бокс для принятия одновременно 2 автомобилей скорой медицинской помощи, которые могут разгружаться в комфортных условиях для пациента и бригады. Предусмотрена отдельная регистрация пациентов, обращающихся самостоятельно.

В отделении будут работать 3 врача, 8 медицинских сестер, 11 младших медработников, 4 медрегистратора. Заведующей отделением назначена врач-терапевт и врач медицины неотложных состояний Ирина Глушкова.

Работы по реконструкции начались в 2020 году, а общая площадь строительства составила почти 900 кв. В целом на работы направлено более 15,6 миллионов гривен. Проект реализовали на условиях софинансирования: из городского бюджета было выделено почти 8,5 миллионов гривен, субвенция из государственного бюджета составила почти 7,2 миллиона гривен.

Кроме того, за счет городского бюджета в размере 4 миллионов 240 тысяч гривен капитально отремонтировали внутриквартальные проезды, заасфальтировали дорожное покрытие территории больницы общей площадью 4 тысячи 132 квадратных метра. Расширен въезд для удобства курсирования санитарного транспорта.

Приемное отделение укомплектовано современным медицинским оборудованием на общую сумму почти 27 миллионов гривен. Через централизованные закупки из государственного бюджета на сумму 26 миллионов 332 тысячи гривен приобрели компьютерный томограф, аппарат УЗИ, рентгенологический аппарат. Кроме того, за счет бюджета города в размере почти 618 тысяч гривен приобрели мебель, гематологический анализатор, систему централизованного мониторинга, функциональные кровати.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит 11,6 миллионов гривен на ремонт приемного отделения больницы скорой медицинской помощи.