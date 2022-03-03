Ночь восьмых суток российской войны для нескольких областей Украины прошла спокойно, вместе с тем враг продолжил атаковать Харьков, Херсон, Северодонецк и Лисичанск, продолжается оборона Чернигова и Нежина, напряженная ситуация в Вышгородском районе, граничащем с Киевом.

Об этом рассказали областные военные администрации в комментарии «Украинской правде».

Непростой выдалась ночь в Донецкой области, но Мариуполь выстоял.

В Волновахе приближается гуманитарная катастрофа – враг не дает гуманитарного коридора. Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора, поскольку обращение в международные гуманитарные организации пока не дало результата. Городу необходим коридор.

В Харьковской области практически всю ночь атаковали с воздуха Харьков (завод Шевченко, жилые дома) и Изюмский район.

В Николаевской области под утро в Первомайском районе было два авиаудара в с. Геневка, жертв нет. Утром звучали сигналы тревоги.

В Киевской области за ночь было несколько сообщений о тревоге (по всей области и отдельно – по Василькову и Белой Церкви). В Бориспольском, Обуховском и Броварском районах ночь прошла относительно спокойно прошла. До сих пор напряженная ситуация в Вышгородском районе.

В Херсоне ночью раздавались сигналы тревоги: ночью по окраине города били «Грады». Утром – относительно тихо.

Запорожская область. В Запорожье относительно тихо, в области продолжаются бои.

В Чернигове ночью было несколько воздушных тревог (Чернигов, Нежин, Прилуки, Ичня). Продолжается оборона Чернигова и Нежина.

В Луганской области враг обстреливал Северодонецк и Лисичанск. В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы. Незначительные повреждения. Горячо в Попасной – здесь перебили газовод.

В то же время ночь на 3 марта прошла относительно спокойно в Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Житомирской (в Житомире была воздушная тревога ночью и утром), Кировоградской (одна тревога ночью), Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (ночью – одна тревога), Волынской (одна воздушная тревога ночью) областях.

Также относительно тихо было в Хмельницкой (одна воздушная тревога ночью), Черкасской (одна воздушная тревога за ночь по области, утром – в Умани), Сумской (Сумы и Тростянец – с вечера одна воздушная тревога, ночь – относительно спокойно), Тернопольской, Одесской (одна тревога ночью) и в Закарпатской областях.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».