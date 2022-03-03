Южноукраинский женский батальон расширился, чтобы изготавливать маскировочные сети для наших военных.

Об этом говорится в сюжете новостей ЮУАЭС.

Известно, что женский батальон Южноукраинска работает в этом направлении еще с 2015 года. На постоянной основе маскировочные сетки плели двое женщин, им помогали другие небезразличные горожанки.

Однако с эскалацией российской агрессии количество помощниц увеличилось. Дополнительный женский батальон организовали в школе №3, а к постоянно действующему присоединились новые волонтерки. Раньше плели покрытия для разных машин разного размера, сейчас изготавливают сетки поменьше, которые можно быстро свернуть и развернуть.

Горожанка Нина говорит — южноукраинцы настолько организовались, что хватает и рук, и материалов. Технология создания маскировочных сетей непростая, но никто из мастериц не жалуется. Женщины не теряют боевой дух, успокаивают друг друга и поют.

Что произошло?

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