Во время войны не нужно правдиво информировать врага и «работать корректировщиками огня» для него. Для этого, в частности, необходимо ограничить распространение определенной информации ради безопасности граждан.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

В частности, в соцсетях, публичных выступлениях и комментариях для СМИ не следует называть точные цели и объекты впечатления — в том числе не стоит говорить, как это сделал один из мэров, что на определенном участке фронта нет ПВО.

— Не надо, как еще один из мэров, говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога и называть, какая именно. Люди между собой и без этих заявлений найдут, как передать такую информацию, — пояснила она.

Анна Маляр говорит, что такие подробные сообщения помогают оккупантам и ставят под дополнительную угрозу населенные пункты. Кроме того, во время войны очень опасно сообщать о наличии или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам.

Примеры, которые нельзя говорить (писать):

«Ракета попала в школу №7» (но вы можете заявить: «Ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал»).

«Ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находилась неподалеку».

«Ракета попала в состав рядом с аэродромом» — после этого прилетит вторая, третья, и уж точно попадет в аэродром.

Дело в том, что 80% разведывательной информации отрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют оккупантам корректировать огонь по населенным пунктам. Если вы сообщаете, что в один объект целились, но не попали, то враг может сделать это во второй раз, чтобы попасть.

Кроме вышеуказанной, поспособствует осведомленности противника о действиях украинских войск (сил) и негативно повлияет на ход войны распространение такой информации:

Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.

Численность личного состава воинских частей (подразделений).

Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.

Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.

Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).

Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).

Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.

Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).

Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).

Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий.

Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.

Информация об эффективности сил и средств радиоэлектронной борьбы противника.

Информация об отложенных или отмененных операциях.

Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.

Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).

Фото и видеосъемка, а также другая наглядная информация с представителями незаконных вооруженных формирований.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 12 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 362 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1205 единиц,

артиллерийских систем – 135 единиц,

РСЗО – 62 единицы,

средства ПВО – 33 единицы,

самолетов – 58 единиц, вертолетов – 83 единицы, (по данным Воздушных сил, поражено 67 вражеских самолетов и 87 вертолетов, – прим.)

автомобильной техники/vehicles – 585 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.