Предприниматель из Сухого Еланца и глава Агрокомпании Прат Украина Сергей Иванов рассказал, что технику с солнечной электростанции, которую строит турецкая компания, на время забрали украинские военные для нужд ВСУ.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как известно, ранее в компании «Demircioglu mermer sanayi ve ticaret taahhut limited sirketi» заявили, что мародеры вывозят технику и оборудование их строящейся солнечной электростанции, обвинив в этом Сергея Иванова. Однако сельский предприниматель отрицает свою причастность к данному случаю.

Он рассказал, что на территории его предприятия расположились украинские защитники, которые и взяли на время трактор турецкой компании для того, чтобы укрепить свои позиции.

— Пять дней назад к нам зашли наши украинские войска и они здесь укреплялись. Там по ту сторону кировоградской трассы стояли российские войска, поэтому нашим надо было здесь окапываться. Они обратились в тероборону, те набрали губернатора. Сказали, что есть люди, которые делают батареи и у них есть трактор. Была команда взять их для того, чтобы окопаться этим бойцам, они окопались и поставили этот трактор на овчарне, там, где они и находятся. Это наши бойцы пошли и завели этот трактор, вскрыли, им надо были генераторы. Они загрузили генераторы, привезли, выгрузили, а когда обратно ехали, где-то за селом у них закончилась солярка. У меня куча свидетелей. Я провел расследование, потому что это касается меня – меня просто очернили, – рассказал Сергей Иванов.

По его словам, он отказал представителю турецкой компании в просьбе вернуть трактор, поскольку не знал кому действительно принадлежит техника. В то же время Сергей Иванов попросил обратиться к украинским военным и решить этот вопрос с ними.

— Приходит ко мне их представитель и говорит: вот, у вас наш трактор, отдайте нам трактор. Я говорю: ребят, я не знаю чей это трактор, я его сюда не ставил и я его отдавать не буду. Его поставила наша армия и на каком основании это делалось – это к ним. Ну как я могу отдать то, что я не ставил? Звонит мне этот директор, начинает грубить, рассказывает за этот трактор, что он новый. Я говорю: ребята, вы не по адресу попали, вы идите к армии и договаривайтесь с теми, кто его взял. Да, он стоит у меня на территории, но там же у меня войска стоят. Он мне начал грубить, а я сказал ему: уважаемый, тихо, забудь мой телефон и больше не звони мне, потому что я этим не занимался и я за это не отвечаю, – рассказал Сергей Иванов.

Он также добавил, что провел собрание с начальником теробороны Владимиром Стеценко и главой ТГ Александром Постыкой, чтобы разобраться в произошедшем: «Говорю: ребята, вы что, меня на всю область опаскудили. Вы даже не представляете, сколько я добра сделал. Я и блокпосты помог оборудовать и блокпосты кормим, и здесь я 300 человек кормил и по сей день кормим».

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 200 человек,

танков — 450 ед,

боевых бронированных машин — 1448 ед,

артиллерийских систем — 205 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 93 ед,

вертолетов — 112 ед,

автомобильной техники — 879 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.

Специальная техника — 11

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

По состоянию на утро 18 марта известно, что вследствие авиаударов частично обесточены жилые дома в Центральном, Корабельном районе. Перебои с электричеством также есть в Вознесенске. Власти Вознесенска сообщают жителям, что сегодня в течение дня нужно быть готовыми быстро укрываться в убежища, иметь с собой запас еды и воды. Авиаудары могут продолжаться

За несколько дней из близлежащих сел в Николаев эвакуировали 433 человека. Вывозом людей занимается коммунальное предприятие «Николаевпасстранс».