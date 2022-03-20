Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение 39 лекарственных средств, изготовленных в Беларуси.

Как сообщает Минздрав, речь идет о таких лекарственных средствах:

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 100 мг

АРПЕФЛЮ (Umifenovir), 50 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine), 100 мг

АЦЕЦЕКС (Acetylcysteine), 200 мг

АЦИКЛОВЕР-БЕЛМЕД (Aciclovir), 250 мг

АЦИКЛОВЕР-БЕЛМЕД (Aciclovir), 500 мг

ДЕКСПАНТЕН (Dexpanthenol)

ЗЕЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА (Zoledronic acid)

МАКСИБРЕН (Phenibut)

МЕТОТРЕКСАТ (Methotrexate)

МИТРА (Meldonium)

МОКСОНИДИН ФТ (Moxonidine), 0,2 мг

МОКСОНИДИН ФТ (Moxonidine), 0,3 мг

МОКСОНИДИН ФТ (Moxonidine), 0,4 мг

МУКОСАТ NEO (Chondroitin sulfate)

НАЗОФЕН БЕБИ (Phenylephrine)

НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЕЛ (Mexidol*)

НОКСИВИН (Oxymetazoline), 0,01%

НОКСИВИН (Oxymetazoline), 0,025%,

НОКСИВИН (Oxymetazoline), 0,05%,

НОКСИВИН (Oxymetazoline), 0,5 мг/мл,

ОКСАЛИПЛАТИН (Oxaliplatin), 100 мг

ОКСАЛИПЛАТИН (Oxaliplatin), 50 мг

ОМЕПРАЗОЛ (Omeprazole), 20 мг,

ПОКЛИТАКСЕЛ (Paclitaxel)

РИБОКСИН (Inosine)

РАЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 10 мг

РАЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 20 мг

РАЗУВАСТАТИН ФТ (Rosuvastatin), 5 мг

СЛИПНОРМ (Doxylamine)

СПИРАМИЦИН-ФТ (Spiramycin) 1,5 млн. МЕ,

СПИРАМИЦИН-ФТ (Spiramycin) 3,0 млн. МЕ,

ТЕРБИНАФИН-ФТ (Terbinafine)

ФЛУДАРАБИН-БЕЛМЕД (Fludarabine)

ФОТОЛОН Mono, 100 мг

ФОТОЛОН Mono, 50 мг

ЦЕРЕГИН Mono

АЛФЛУСАТ (Chondroitin sulfate)

Т-ХОЛИН (Choline alfoscerate)

Действие регистрационных удостоверений этих медикаментов приостановлено с 19 марта.

Лекарства из перечня, уже ввезенные и запущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности.

В Минздраве заверили, что отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 700 человек,

танков — 476 ед,

боевых бронированных машин — 1487 ед,

артиллерийских систем — 230 ед,

РСЗО — 74 ед,

средства ПВО — 44 ед,

самолетов — 96 ед,

вертолетов — 118 ед,

автомобильной техники — 947 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21.

Специальная техника — 12.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.