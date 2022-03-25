Медики Николаевской области Указом президента Украины Владимира Зеленского удостоены государственных наград.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

За личное мужество и самоотверженность, весомый вклад в обеспечение оказания высококвалифицированной медицинской помощи в условиях вооруженной агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины, Указом Президента Украины № 166/2022 от 24 марта 2022 отмечены николаевцы государственными наградами:

Орденом «За мужество» III степени:

Дмитрий Федоренко – заведующий отделением реанимации и анестезиологии коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи».

Присвоены почетные звания. «Заслуженный врач Украины»:

Алле Берсегян– директору коммунального некоммерческого предприятия «Баштанская многопрофильная больница» Баштанского городского совета Николаевской области;

Александру Демьянову – директору коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи»;

Людмиле Чинековой— врачу – акушеру-гинекологу женской консультации № 1 коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Роддом № 1»;

Валентину Шмыгальскому – врачу-неврологу коммунального некоммерческого предприятия «Снигиревская городская больница» Снигиревского городского совета Николаевской области.

«Заслуженный работник здравоохранения Украины»:

Оксане Баланской – начальнику коммунального некоммерческого предприятия «Николаевский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики»;

Анне Ястребовой– сестре медицинской старшей отделения анестезиологии и интенсивной терапии коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.