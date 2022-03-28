Многие украинские переселенцы в Польше и других странах Европы принимают решение вернуться в Украину через месяц после начала войны.

Об этом говорится в материале tvn24.pl.

Ежедневно только из вокзала Перемышля в поездах на Львов и Одессу отправляются от 100 до 300 людей. Такие данные озвучил вице-президент Перемышля Богуслав Свежи. Преимущественно это матери с детьми, уехавшие из Украины в первые дни вторжения.

Они возвращаются, потому что, как сами объясняют — там их дом. Несмотря на опасность, они хотят вернуться к своим мужьям и отцам, которые из-за мобилизации не смогли покинуть страну.

Некоторые из пассажиров — добровольцы, которые хотят воевать за свою страну.

Однако среди людей, покидающих Польшу, много женщин с детьми, которые больше не хотят быть беженцами. Одна из таких — Любовь из Тернополя, которая вернулась в Украину с двумя детьми 9 и 13 лет.

Они нашли убежище в Жешуве, где провели последние четыре недели. Украинка решила вернуться домой, потому что там осталась вся ее семья.

— В нашем районе не стреляли и не разрушили дом, есть надежда, что это скоро закончится. Одно дело, когда есть друзья за границей, а у меня никого нет, поэтому найти себя сложнее, — рассказала она.

Также многие возращаются из-за болезни или смерти родсвенников в Украине, или чтобы вывезти за границу ценное имущество, например, автомобили.

Киевлянка Светлана после 3 недель в Гданське, где она жила с другими беженцами в хостеле, вернулась домой поездом из Варшавы. По ее словам, 26 марта на вокзале был «аншлаг»: беженцы возвращались в Украину, многие — в Киев.

По данным Пограничной службы, за 28 дней с начала войны из Польши в Украину уехало 285 000 человек.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.