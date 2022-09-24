Одним из украинских защитников, которые были освобождены из российского плена, стал 31-летний житель Николаева Виктор Руссу. В мирное время он работал учителем в лицее №40 города, сообщает Корабелов.Инфо.

Директор лицея Виктория Сенкевич рассказала, что 26 февраля Виктор Руссу пошел защищать Украину в составе 36-й бригады морской пехоты.

— Это наш учитель из Защиты Украины, который с 26.02.2022 пошел защищать нашу Маму. Как в 2014 и в 2022 годах, Виктор Иванович был рядом со своими собратьями в 36-й бригаде морской пехоты. Это Настоящий Мужчина, который знает, что такое человечность и честность, мужество и героизм! – говорит Виктория Сенкевич.

В списке Героев, освобожденных Украиной из вражеского плена, Виктор Руссу – под номером 154.

Ранее николаевский морпех Артем Дыбленко, несколько дней назад освобожденный из российского плена, рассказал о пытках, которые ему и его собратьям пришлось пережить.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.