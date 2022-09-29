В течение вчерашнего дня, 28 сентября, на юге Вооруженные силы Украины сбили три беспилотных разведчика россиян типа «Орлан-10».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также авиацией были нанесены 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Чаривном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно — по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют: 18 оккупантов, 2 танка и 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что Силы обороны юга уничтожили еще один состав боеприпасов оккупантов в Херсонской области и боем остановили российскую диверсионно-разведывательную группу из 4 человек.