Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием убежищ для украинцев на время зимы.

Как сообщает «Европейская правда», об этом во время визита в Киев в среду объявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

«Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовы к ним. За счет наших программ rescEU временное убежище будет немедленно развернуто в трех разных регионах Украины – Ровенской области, Бучанском районе и Харьковской области», – цитирует Ленарчича пресс- служба Еврокомиссии.

Там уточнили, что ЕС поможет выделить 62,3 млн. евро для подготовки пунктов временного размещения и обеспечения их всем необходимым. 500 пунктов будут размещены в Ровенской области, 550 – в Бучанском районе и 600 – в Харьковской области в Украине. Каждый пункт может принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

С учетом убежища, которое будет размещено в Румынии, в случае чрезвычайной ситуации этой инфраструктурой смогут воспользоваться 46 тысяч человек.

Из анонсированных 175 миллионов евро гуманитарной помощи большинство (150 миллионов) будет выделено на помощь в Украине, а остальное – для Молдовы.

Средства, прежде всего, будут направлены на обеспечение людей жильем, пригодным для проживания зимой, а также обучение по вопросам чрезвычайных ситуаций, здравоохранение и помощь в сфере защиты.