Фото: Костянтин Ліберов

24 жовтня триває 243-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб. Серед них — Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка.

Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.

В свою чергу, минулого дня підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань на півдні, повідомляє Оперативне командування.

«Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти, тікаючи із Херсона, вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій і культурні цінності, заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема техніку ДСНС, яка ще залишалася. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств», — сказав він.

За словами Юрій Соболевського, також з’явилася інформація про вивезення медичного обладнання. Однак її ще потрібно доперевірити.

Окрім цього, він розповів, що у місті вже фактично немає кабельного інтернету, а мобільний працює з перебоями.

«В оселі людей, які погодилися виїхати, за свідченнями їхніх сусідів, приходять орки і грабують», — зазначив депутат.

Посадовець підтвердив, що співробітники ФСБ і Росгвардії переодягаються та намагаються покинути правобережну частину області.

В окупованому місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.