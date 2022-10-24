|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|07:34
|Заход солнца
|17:49
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|37.8 грн
|38.8 грн
24 жовтня триває 243-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб. Серед них — Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка.
Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.
В свою чергу, минулого дня підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань на півдні, повідомляє Оперативне командування.
«Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.
Оновлюється
07:45 Російські окупанти, тікаючи із Херсона, вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій і культурні цінності, заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
«Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема техніку ДСНС, яка ще залишалася. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств», — сказав він.
За словами Юрій Соболевського, також з’явилася інформація про вивезення медичного обладнання. Однак її ще потрібно доперевірити.
Окрім цього, він розповів, що у місті вже фактично немає кабельного інтернету, а мобільний працює з перебоями.
«В оселі людей, які погодилися виїхати, за свідченнями їхніх сусідів, приходять орки і грабують», — зазначив депутат.
Посадовець підтвердив, що співробітники ФСБ і Росгвардії переодягаються та намагаються покинути правобережну частину області.
В окупованому місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.
24 жовтня триває 243-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, повідомляє Генштаб. Серед них — Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка.
Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.
В свою чергу, минулого дня підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань на півдні, повідомляє Оперативне командування.
«Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині», — йдеться у повідомленні.
Оновлюється
07:45 Російські окупанти, тікаючи із Херсона, вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій і культурні цінності, заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
«Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема техніку ДСНС, яка ще залишалася. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств», — сказав він.
За словами Юрій Соболевського, також з’явилася інформація про вивезення медичного обладнання. Однак її ще потрібно доперевірити.
Окрім цього, він розповів, що у місті вже фактично немає кабельного інтернету, а мобільний працює з перебоями.
«В оселі людей, які погодилися виїхати, за свідченнями їхніх сусідів, приходять орки і грабують», — зазначив депутат.
Посадовець підтвердив, що співробітники ФСБ і Росгвардії переодягаються та намагаються покинути правобережну частину області.
В окупованому місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.