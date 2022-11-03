|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|06:36
|Захід сонця:
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|06:51
|Захід сонця
|16:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.4 грн
|39.9 грн
|EUR
|38.4 грн
|39.4 грн
3 листопада триває 253-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В свою чергу, ЗСУ знищили чотири склади росіян на Миколаївщині та Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконали близько 150 вогневих завдань, та нанесли 1 авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.
За підтвердженою інформацією знищено:
Оновлюється
07:45 Російські окупаційні війська продовжують примусову «евакуацію» населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Генштаб.
Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.
Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
3 листопада триває 253-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В свою чергу, ЗСУ знищили чотири склади росіян на Миколаївщині та Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії виконали близько 150 вогневих завдань, та нанесли 1 авіаудар по скупченню живої сили противника та техніці.
За підтвердженою інформацією знищено:
Оновлюється
07:45 Російські окупаційні війська продовжують примусову «евакуацію» населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей, повідомляє Генштаб.
Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.
Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.