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Более 150 ракет типа С-300 выпустили по Николаеву российские военные из 31-й дивизии ПВО, которую Россия образовала в Крыму после оккупации полуострова.
Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований «Разрушенные жизни и дома: стоящие за обстрелами Николаева ракетами С-300».
В последние два года должность командира крымской дивизии ПВО занимает 47-летний полковник Павел Жилавый. За время полномасштабного вторжения он не давал интервью, его имя не упоминали в росСМИ, но подписывал грамоты ветеранам, которые журналисты нашли в соцсетях.
До войны в Украине Жилавый уже, вероятно, участвовал в вооруженном вмешательстве России в Сирию — одна из медалей (крайняя слева в нижнем ряду) на его фото в парадной форме визуально очень похожа на медаль «Участнику военных действий в Сирии». Ранее он занимал должность замкомандира 31 дивизии, а также в течение пяти лет руководил Краснознаменным зенитным ракетным полком вблизи Санкт-Петербурга. В этом городе живет семья командира дивизии.
Заместителем Жилавого является 51-летний полковник Андрей Тихоновский, занимающийся военно-политической работой.
Заместитель командира 31-й дивизии Андрей Тихоновский. Фото: Одноклассники
В соцсетях Тихоновский «дружит» с Алексеем Жучковым – депутатом Гагаринского муниципального округа Севастополя. Он, кроме прочего, ездит на временно оккупированную Херсонщину и участвует в пропагандистских мероприятиях. В июне Жучков, как пишет сам на своей странице во ВКонтакте, посетил населенные пункты Херсона, где передал местным детям 3,5 тыс. порций мороженого.
Среди преступников 31-й дивизии есть и украинцы, предавшие присягу и перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма в 2014 году. Речь идет о бывших военных бригадах ВСУ, которые располагались на полуострове.
В их числе уроженец Днепра, 49-летний подполковник Сергей Литвинов, служивший в севастопольской бригаде противовоздушной обороны. Во время вторжения россиян в Крым он дезертировал, а, судя по кадру по российскому выпуску новостей, получил от захватчиков медаль «За возвращение Крыма».
Сейчас Литвинов занимает должность заместителя командира по военно-политической работе в 12-м зенитном ракетном полку РФ. Весной в воспитательных патриотических встречах с детьми он рассказывал о том, как мужественно и профессионально борются воины Крымской дивизии ПВО в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Другой предатель, 38-летний майор Денис Подобедов, также перешедший в ВС РФ во время аннексии Крыма, занимает должность заместителя командира 18-го зенитного ракетного полка в составе 31-й дивизии.
Сейчас он непосредственно участвует в полномасштабном вторжении. Весной росСМИ сообщали о его «подвиге» при отражении атаки «Смерчами» по занятому оккупантами аэродрому, вероятно, на оккупированной территории Херсонщины или Запорожья.
А 43-летний майор Евгений Ковальский, после аннексии Крыма продолживший службу в захваченной бригаде ПВО в Севастополе, в течение последних лет обучал российских оккупантов 31-й дивизии, которые теперь уничтожают украинские города.
Ранее сообщалось, что мобилизованные из оккупированного Крыма перебрасываются на Кинбурнскую косу на временно оккупированной части Николаевской области.
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Более 150 ракет типа С-300 выпустили по Николаеву российские военные из 31-й дивизии ПВО, которую Россия образовала в Крыму после оккупации полуострова.
Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований «Разрушенные жизни и дома: стоящие за обстрелами Николаева ракетами С-300».
В последние два года должность командира крымской дивизии ПВО занимает 47-летний полковник Павел Жилавый. За время полномасштабного вторжения он не давал интервью, его имя не упоминали в росСМИ, но подписывал грамоты ветеранам, которые журналисты нашли в соцсетях.
До войны в Украине Жилавый уже, вероятно, участвовал в вооруженном вмешательстве России в Сирию — одна из медалей (крайняя слева в нижнем ряду) на его фото в парадной форме визуально очень похожа на медаль «Участнику военных действий в Сирии». Ранее он занимал должность замкомандира 31 дивизии, а также в течение пяти лет руководил Краснознаменным зенитным ракетным полком вблизи Санкт-Петербурга. В этом городе живет семья командира дивизии.
Заместителем Жилавого является 51-летний полковник Андрей Тихоновский, занимающийся военно-политической работой.
Заместитель командира 31-й дивизии Андрей Тихоновский. Фото: Одноклассники
В соцсетях Тихоновский «дружит» с Алексеем Жучковым – депутатом Гагаринского муниципального округа Севастополя. Он, кроме прочего, ездит на временно оккупированную Херсонщину и участвует в пропагандистских мероприятиях. В июне Жучков, как пишет сам на своей странице во ВКонтакте, посетил населенные пункты Херсона, где передал местным детям 3,5 тыс. порций мороженого.
Среди преступников 31-й дивизии есть и украинцы, предавшие присягу и перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма в 2014 году. Речь идет о бывших военных бригадах ВСУ, которые располагались на полуострове.
В их числе уроженец Днепра, 49-летний подполковник Сергей Литвинов, служивший в севастопольской бригаде противовоздушной обороны. Во время вторжения россиян в Крым он дезертировал, а, судя по кадру по российскому выпуску новостей, получил от захватчиков медаль «За возвращение Крыма».
Сейчас Литвинов занимает должность заместителя командира по военно-политической работе в 12-м зенитном ракетном полку РФ. Весной в воспитательных патриотических встречах с детьми он рассказывал о том, как мужественно и профессионально борются воины Крымской дивизии ПВО в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Другой предатель, 38-летний майор Денис Подобедов, также перешедший в ВС РФ во время аннексии Крыма, занимает должность заместителя командира 18-го зенитного ракетного полка в составе 31-й дивизии.
Сейчас он непосредственно участвует в полномасштабном вторжении. Весной росСМИ сообщали о его «подвиге» при отражении атаки «Смерчами» по занятому оккупантами аэродрому, вероятно, на оккупированной территории Херсонщины или Запорожья.
А 43-летний майор Евгений Ковальский, после аннексии Крыма продолживший службу в захваченной бригаде ПВО в Севастополе, в течение последних лет обучал российских оккупантов 31-й дивизии, которые теперь уничтожают украинские города.
Ранее сообщалось, что мобилизованные из оккупированного Крыма перебрасываются на Кинбурнскую косу на временно оккупированной части Николаевской области.