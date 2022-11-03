Более 150 ракет типа С-300 выпустили по Николаеву российские военные из 31-й дивизии ПВО, которую Россия образовала в Крыму после оккупации полуострова.

Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований «Разрушенные жизни и дома: стоящие за обстрелами Николаева ракетами С-300».

В последние два года должность командира крымской дивизии ПВО занимает 47-летний полковник Павел Жилавый. За время полномасштабного вторжения он не давал интервью, его имя не упоминали в росСМИ, но подписывал грамоты ветеранам, которые журналисты нашли в соцсетях.

Командир 31 дивизии ПВО РФ Павел Жилавый

До войны в Украине Жилавый уже, вероятно, участвовал в вооруженном вмешательстве России в Сирию — одна из медалей (крайняя слева в нижнем ряду) на его фото в парадной форме визуально очень похожа на медаль «Участнику военных действий в Сирии». Ранее он занимал должность замкомандира 31 дивизии, а также в течение пяти лет руководил Краснознаменным зенитным ракетным полком вблизи Санкт-Петербурга. В этом городе живет семья командира дивизии.

Заместителем Жилавого является 51-летний полковник Андрей Тихоновский, занимающийся военно-политической работой.

Заместитель командира 31-й дивизии Андрей Тихоновский. Фото: Одноклассники

В соцсетях Тихоновский «дружит» с Алексеем Жучковым – депутатом Гагаринского муниципального округа Севастополя. Он, кроме прочего, ездит на временно оккупированную Херсонщину и участвует в пропагандистских мероприятиях. В июне Жучков, как пишет сам на своей странице во ВКонтакте, посетил населенные пункты Херсона, где передал местным детям 3,5 тыс. порций мороженого.

Среди преступников 31-й дивизии есть и украинцы, предавшие присягу и перешедшие на сторону врага во время аннексии Крыма в 2014 году. Речь идет о бывших военных бригадах ВСУ, которые располагались на полуострове.

В их числе уроженец Днепра, 49-летний подполковник Сергей Литвинов, служивший в севастопольской бригаде противовоздушной обороны. Во время вторжения россиян в Крым он дезертировал, а, судя по кадру по российскому выпуску новостей, получил от захватчиков медаль «За возвращение Крыма».

Военный из 31 дивизии оккупантов Сергей Литвинов

Сейчас Литвинов занимает должность заместителя командира по военно-политической работе в 12-м зенитном ракетном полку РФ. Весной в воспитательных патриотических встречах с детьми он рассказывал о том, как мужественно и профессионально борются воины Крымской дивизии ПВО в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Другой предатель, 38-летний майор Денис Подобедов, также перешедший в ВС РФ во время аннексии Крыма, занимает должность заместителя командира 18-го зенитного ракетного полка в составе 31-й дивизии.

Предатель Украины по 31 дивизии Денис Подобедов

Сейчас он непосредственно участвует в полномасштабном вторжении. Весной росСМИ сообщали о его «подвиге» при отражении атаки «Смерчами» по занятому оккупантами аэродрому, вероятно, на оккупированной территории Херсонщины или Запорожья.

А 43-летний майор Евгений Ковальский, после аннексии Крыма продолживший службу в захваченной бригаде ПВО в Севастополе, в течение последних лет обучал российских оккупантов 31-й дивизии, которые теперь уничтожают украинские города.

Предатель Украины по 31 дивизии Евгений Ковальский

Ранее сообщалось, что мобилизованные из оккупированного Крыма перебрасываются на Кинбурнскую косу на временно оккупированной части Николаевской области.