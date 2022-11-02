Кинбурнская коса с высоты

Мобилизированных из оккупированного Крыма перебрасывают на Кинбурнскую косу на временно оккупированной части Николаевской области.

Об этом «Суспільному Крим» рассказал один из незаконно мобилизованных крымчан.

— Неделю тому назад мы приехали в Херсонскую область из Джанкоя. Потом нас повезли на Кинбурнскую косу, это вроде как считается Николаевская область. До этого сюда свозили ДОТы и разные укрепления. Командиры говорят, что мы будем здесь держать оборону в случае десанта с украинской стороны, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный заповедной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.

Подробнее о вреде, который оккупанты нанесли уникальному месту, можно прочитать в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса. Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.