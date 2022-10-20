Ущерб, нанесенный заповедной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.

Об этом говорится в статье "НикВести" «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

В частности, в ответе директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Виктора Коваля на информационный запрос «НикВести» отмечается, что по состоянию на начало сентября ущерб составляет: 50 миллиардов гривен – уничтоженной флоры, 50 миллиардов гривен – уничтоженной фауны.

Однако, несмотря на временную оккупацию, уже сегодня специалисты приступили к работе по восстановлению заповедной зоны. Так, специалисты регулярно собирают данные спутников Sentinel-2, LIK, NDWI, SWIR, что помогает им уже сейчас оценить вероятный ущерб, причиненный экосистемам парка. Сотрудники Национального природного парка также работают над разработкой технологий, которые позволят восстановить лес после деоккупации за более короткий промежуток времени.

Уже во время войны парк «Белобережье Святослава» подписал ряд меморандумов, которые помогут привлечь специалистов для восстановления заповедной зоны после ее деоккупации, рассказал в комментарии «НикВести» заместитель директора национального парка Павел Холодняк. Такая работа ведется с Национальным парком Литвы «Куршская коса», Одесским региональным отделением «Украинская Академия Наук» и Национальным парком Германии «Баварский лес».

Налаживание такого сотрудничества важно, поскольку без международных средств восстановить заповедную зону – невозможно, говорит Павел Холодняк.

— Я хочу сказать, что без европейских средств или даже международных средств мы обойтись вообще не сможем. Это просто невозможно. После деоккупации Вооруженными Силами Украины нам нужно будет разминировать территорию, туда зайдут сотрудники ГСЧС. Это большой труд и большие средства, – рассказал Павел Холодняк.

Он отмечает, что «эффект уничтоженной земли является реальностью Кинбурна», но сразу отмечает, что Россия непременно ответит за содеянное. Именно для этого после деоккупации и разминирования территории Кинбурнской косы начнется детальное изучение и учет нанесенного оккупантами ущерба, который в дальнейшем будет веским аргументом для привлечения РФ к ответственности в суде.

– Хочу сказать, что мы, к сожалению, уже не увидим Кинбурн таким, каким видели его до войны. Но что касается туристических маршрутов, в том числе пляжей и прибрежных зон, то все это мы еще увидим, – добавляет Павел Холодняк.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.