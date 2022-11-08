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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, благодаря чему над областью сбивают почти все иранские дроны-камикадзе, запущенные Россией.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона «Единые новости», пишут «НикВести».

— Вся информация по дронам систематизирована Генштабом и Министерством обороны и доведена до всех. Что касается дополнительной помощи, которую мы здесь организовали с приданными силами, это мобильные бригады, работающие на перехват. Дроны пытаются облетать постоянные пункты — и мы их ротируем, меняем. А мобильные бригады едут на перехват. И это приносит свои результаты. Не скажу, сколько у нас групп, но их количество существенно увеличилось. Появился даже определенный азарт: они глубоко в материале, сами изучают технические характеристики и работают, — отметил он.

Виталий Ким добавил, что Николаевщина охотно делится с другими областями тонкостями работы по ликвидации таких дронов.

— Тем, кто спрашивает, мы все рассказываем, как мы это делаем. И этот опыт сейчас распространяется, — резюмировал председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области стали еще эффективнее сбивать иранские дрони- камикадзе.

Напомним, украинская военная разведка обнаружила данные, свидетельствующие о доставке ударных беспилотников из Ирана в Россию во время полномасштабной войны, а не до, как утверждает Тегеран. Комплектующие одного из сбитых БпЛА Mohajer-6 были изготовлены в феврале, а еще требовалось время на его доставку.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

В МИД заявили, что Украина будет продолжать принимать меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии РФ будут масштабнее выгоды от его поддержки.