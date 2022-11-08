Украинская военная разведка обнаружила данные, свидетельствующие о доставке ударных беспилотников из Ирана в Россию во время полномасштабной войны, а не до, как утверждает Тегеран. Комплектующие одного из сбитых БпЛА Mohajer-6 были изготовлены в феврале, а еще требовалось время на его доставку.

Об этом представитель ГУР МО Василий рассказал в комментарии Общественному, говорится на сайте главного управления.

— Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году, – отметил представитель разведки.

Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих из США. Также у него есть австрийский двигатель и японская камера.

Никаких российских элементов, по словам разведчика, в аппарате не обнаружили. На одном элементе есть надпись и на фарсе. Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства.

Украинские специалисты изучают, как иностранные детали оказались в беспилотнике, собранном страной-спонсором терроризма. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.

Как сообщалось, министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала вторжения России в Украину.

В МИД заявили, что Украина будет продолжать принимать меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии РФ будут масштабнее выгоды от его поддержки.