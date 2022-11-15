В Николаевской области бывшая начальница районного отдела образования подозревается в завладении более 200 тысяч гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, в декабре 2019 между отделом образования и частным предприятием заключен договор по реконструкции крыши с внедрением энергосберегающих технологий учебного заведения.

Начальник отдела образования подписала и выдала официальные документы, в которых были завышены объемы фактически выполненных работ и их стоимость. Таким образом, подрядчик безосновательно получил более 200 тысяч гривен бюджетных средств.

Чиновнице сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Вознесенщине правоохранители вручили подозрение должностной лицу, которая во время проведения тендера не обратила внимание на завышенную цену осветительного оборудования для учебных заведений.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила еще пять вражеских приспешников из оккупационных администраций в захваченных районах Херсонской и Луганской областей.