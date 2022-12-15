Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.

Об этом на брифинге сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.

- Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие порты. В частности, порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в этом вопросе», – заявил Денис Шмигаль.

В рамках «зерновой инициативы» уже отправлено 544 судна из 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

Он также добавил, что в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского программы «Зерно из Украины» планируется отправить 60 кораблей с зерном в страны Африки и Азии.

Напомним, что порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесщины, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовых операций.