Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.
Об этом на брифинге сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.
- Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие порты. В частности, порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в этом вопросе», – заявил Денис Шмигаль.
В рамках «зерновой инициативы» уже отправлено 544 судна из 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.
Он также добавил, что в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского программы «Зерно из Украины» планируется отправить 60 кораблей с зерном в страны Африки и Азии.
Напомним, что порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесщины, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовых операций.
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Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области.
Об этом на брифинге сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНН.
- Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие порты. В частности, порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в этом вопросе», – заявил Денис Шмигаль.
В рамках «зерновой инициативы» уже отправлено 544 судна из 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.
Он также добавил, что в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского программы «Зерно из Украины» планируется отправить 60 кораблей с зерном в страны Африки и Азии.
Напомним, что порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесщины, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовых операций.