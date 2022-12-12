Порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесщины, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовых операций.

Об этом сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Алексей Востриков.

- Атака врага на объекты энергетической инфраструктуры полностью обесточили и объекты критической инфраструктуры. Порты «Одесса» и «Южный» не имели возможности выполнять грузовые работы, а порт «Черноморск» - частично. В настоящее время благодаря энергетикам, работающим 24/7, энергоснабжение постепенно возобновляется. Также используются альтернативные источники питания. Порт «Южный» и «Черноморск» совершают грузовые операции. Порт Одесса, к сожалению, пока нет, - прокомментировал ситуацию Алексей Востриков.

По его словам, спрогнозировать, как будет складываться ситуация в дальнейшем, сложно, поскольку «имеем дело с врагом, для которого не существует принципов».

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал Турцию и ООН обеспечить безопасность Николаевской области и ее портам. По его словам, это станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.