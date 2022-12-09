Президент Украины Владимир Зеленский призвал Турцию и ООН обеспечить безопасность Николаевской области и ее портам. По его словам, это станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Об этом он сообщил на международном форуме TRT World Forum 2022 в Стамбуле, пишут «НикВести».

— Сейчас больше 13 миллионов тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты задействованы в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за продукты питания, «потому что одно государство шантажирует всех продовольствием».

- Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 миллиона тонн украинской агропродукции, - добавил Владимир Зеленский.

Он убежден, что есть потенциал для решения этой проблемы, в частности, если ликвидировать несколько направлений агрессии России против Украины и обеспечить безопасность Николаевской области и ее портам, что станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

— А если удастся ликвидировать еще несколько направлений агрессии России против Украины и обеспечить безопасность нашей Николаевской области, в том числе портам области, это будет еще один шаг к более полному обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Есть ли у Черноморского региона потенциал и для этого? Тоже есть. Это может быть шаг Турции – дипломатический шаг, – сказал Владимир Зеленский.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что деоккупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Напомним, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины. Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести" «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».