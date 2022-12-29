Во время утренних ударов, которым предшествовала ночная атака дронов, Российская Федерация использовала крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр», Х-22 и Х-32 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы отмечают, что 11 баражирующих боеприпасов «Shahed-131/136» были уничтожены противовоздушной обороной ночью на восточном направлении.

Около 7:00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море.

Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Всего, по предварительным данным, 29 декабря оккупационные войска применили 69 ракет.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

Напомним, 29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны сбит 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.