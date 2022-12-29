29 декабря над Николаевщиной сбита крылатая ракета. Также силами противовоздушной обороны уничтожено 21 крылатую ракету в Одесской области и 2 в Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Отмечается, что РФ направила по югу ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря.

Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, а в одном из районов области обломки сбитой вражеской ракеты повредили частные дома. Люди не пострадали.

Напомним, что утром сообщалось, что с или противовоздушной обороны сбили уже пять российских ракет над морем в Николаевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в результате российской ракетной атаки.