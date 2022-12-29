Силы противовоздушной обороны сбили пять российских ракет над морем в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Сбили 5 ракет над морем у нас. Красавцы, – сообщил Виталий Ким.

Напомним, воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря , во всех областях Украины.