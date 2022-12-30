В Николаеве с начала войны от обстрелов пострадали 24 котельные.

Об этом говорится в отчете Николаевского городского головы за 2022 год, опубликованном в газете «Южная правда».

Кроме котельных обстрелов подверглись 5 ЦТП, 6 подкачивающих насосных станций и 4 других объекта «Николаевоблтеплоэнерго».

— Специалисты оперативно их восстановили и подготовили к работе. Для заполнения тепловых сетей качественной водой на предприятии обустроили скважины и при поддержке международных партнеров установили системы обратного осмоса, — говорится в отчете городского головы.

Напомним, что из бюджета Николаева на нужды Вооруженных сил Украины в 2022 году в целом выделили 121 миллион гривен.