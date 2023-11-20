Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишаються десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що усі котельні комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» працюють. Однак тривають ремонт тепломереж. Через поламки без опалення наразі будинки за адресами:

вулиця Обсерваторна, 1 (корпус 1,2,3,4,5), 2, 3

вулиця Адмірала Макарова, 2, 8

вулиця Шевченка, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 16

вулиця Потьомкінська, 5

вулиця Робоча, 11

вулиця Бузника, 16, 18, 14, 12, 10

проспект Центральний, 5

Комунальники обіцяють все зробити якнайшвидше.

Приватне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ» почало подавати тепло за наступними адресами:

Інгульський район

проспект Богоявленський: від Авангардної до Космонавтів

від вулиці Будівельників до Південної

від проспекту Миру до 7-ої Повздовжньої

Центральний район: сектор між проспектом Центральний і вулицею Пограничною, від 1-ої Слобідської до 6-ої Слобідської

Ремонтні роботи тривають:

вулиця Артилерійська: від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Адміральської

вулиця Маріупольська

житлові будинки по вулиці Чкалова, Садова, проспект Центральний

У Заводському районі ремонт триває:

від вулиці Пушкінської до вулиці Шосейної

по вулиці Шосейній від 7-ої Поперечної до 9-ої Поперечної.

«Працівники ТЕЦ роблять усе можливе, щоб до вечора 21 листопада подати тепло за тими адресами, де наразі тривають ремонтні роботи», — зазначив мер.

Також він підкреслив, що відповідальність за прийняття та розподіл тепла всередині будинку несе балансоутримувач — керуюча компанія або ОСББ. Вони мають видалити повітря із системи, за необхідністю — перезапустити окремі внутрішньобудинкові мережі.

Крім того, він звернувся до миколаївців з проханням повідомити у коментарях під його постом, де ще немає тепла.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.