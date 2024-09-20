  • пʼятниця

    20 вересня, 2024

  • 21.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 21.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 20 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00:

  • по вулиці Пограничної до Корабелів;
  • по вулиці Погранична до Захисників Миколаєва (Декабристів);
  • частина вулиць прилеглих до вулиць Аркасівської (Пушкінська) та Панаса Саксаганського (Дунаєва).

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

Читайте також:

новини

ПРООН до кінця року демонтує ще один зруйнований будинок у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Аліса Мелік-Адамян
новини

Президент Зеленський нагородив миколаївських паралімпійців та їх наставників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині — за Южноукраїнськ та Первомайськ голосуватимуть окремо

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Одеси планують витратити ₴5 млн на укріплення вулиці, яка просідає

Юлія Бойченко

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Одна миколаївська школа увійшла до ТОП-200 за результатами НМТ 2024, посівши 193 місце

4 години тому

Обстежено 7,7 тисяч га: піротехінки ДСНС продовжують розміновувати Миколаївщину

Головне сьогодні