В Миколаївській області понад 12 тисяч дітей отримали статус «Дитина війни», фото з відкритих джерел

В Миколаївській області 12 тисяч 774 дітей офіційно отримали статус «Дитина війни», який надається дітям, постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це під час брифінгу повідомила головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталія Меншова.

Вона зазначила, що ще близько 3 тисяч дітей очікують на цей статус через затримки в роботі органів опіки та піклування.

«Наразі ми працюємо над наданням статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей статус присвоюється рішенням органів опіки та піклування. На сьогодні вже видано 12 тисяч 774 статуси. Ще близько 3 тисяч дітей чекають на його отримання, оскільки органи опіки працюють у повному режимі, але відповідно до регламенту, виконкоми збираються лише раз на місяць. Через це деякі громади приймають рішення дещо повільніше», – зазначила Наталя Мешнова.

Нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в регіоні нараховується 2 тисячі 488 дітей, позбавлених батьківського піклування.