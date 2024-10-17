У миколаївському центрі реабілітації до кінця року відремонтують укриття за майже ₴1,5 млн

У миколаївському центрі реабілітації до кінця року відремонтують укриття. Фото: Facebook-сторінка

В Миколаївському центрі реабілітації для дітей з особливими потребами облаштують найпростіше укриття — на роботи планують витратити майже 1,5 мільйона гривень.

Відповідний тендер розміщений на сайті публічних закупівель Prozorro.

Окрім основних ремонтних заходів з ремонту підвального приміщення, підрядник має також зробити два входи, встановити сантехніку, провести водопровід та каналізацію, поставити водонагрівачі й змонтувати електроосвітлення.

Тендерні пропозиції можна подавати до 24 жовтня, а аукціон відбудеться 25 жовтня 2024 року.

Обраний підрядник зобов’язується завершити всі роботи до 31 грудня 2024 року. Оплата буде проведена після виконання робіт та підписання відповідних актів.

Раніше, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив пошук тендер на проведення ремонту укриття у комунальному закладі — Палаці творчості учнів на вулиці Адміральській, 31.

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.