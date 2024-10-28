  • понеділок

    28 жовтня, 2024

  • 11.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 26 тисяч боєприпасів знищили піротехніки ДСНС у Миколаївській області

Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення, станом на 28 жовтня піротехнічні підрозділи знищили 26 тисяч 124 боєприпасів на території Миколаївської області.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

«Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України», — наголошують рятувальники.

Загалом за допомогою ручного, механізованого та кінологічного розмінування вже обстежено 8 тисяч 875 гектара від вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 11 тисяч 948 піротехніків.

Як триває розмінування Миколаївщини? 

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно з ним, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.  

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів«МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Читайте статті «МикВісті»:

Останні новини про: розмінування Миколаївщини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині
У полі на Миколаївщині четверо людей підірвалися на залишках російського БпЛА
Як «Нібулон» вже другий рік поспіль розміновує поля під Миколаєвом у фотографіях

Читайте також:

новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук
новини

Суд частково зняв арешт з майна очаківського екскомандира 73-го центру: родині повернуть тепловізор та телефон сина

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: розмінування Миколаївщини

Як «Нібулон» вже другий рік поспіль розміновує поля під Миколаєвом у фотографіях
У полі на Миколаївщині четверо людей підірвалися на залишках російського БпЛА
«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Проєкти для відновлення економіки та енергонезалежності, — Кім розповів, що Данія допомагатиме Миколаївщині до 2028 року

Альона Коханчук

Опитування: Українці найбільше довіряють Нацгвардії та СБУ, найменше — судовій системі

Розвідував ППО та військові шпиталі: у Миколаєві затримали підозрюваного у співпраці з ФСБ

У Миколаєві будують лабораторію для трансплантації органів на базі клінічної лікарні