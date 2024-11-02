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Кількість викладачів у закладах освіти Миколаївщини не змінюється, — ОВА

Вчителька, фото: ШпальтаВчителька, фото: Шпальта

Директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська повідомила, що в Миколаївській області кількість працівників у закладах освіти залишається стабільною, а заробітна плата виплачується їм своєчасно.

Про це вона розповіла під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

«Кількість працівників у закладах освіти не змінюється, і всі вони отримують заробітну плату вчасно. Станом на сьогодні немає жодних заборгованостей», — зазначила Алла Веліховська.

Крім того, вона додала, що в Миколаївській області зросла кількість учнів у професійно-технічних закладах.

«Цього року в професійно-технічній освіті ми спостерігаємо зростання кількості учнів. Оригінальне замовлення виконане на 7% більше порівняно з попередніми роками», — розповіла вона.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Нагадаємо, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі. 

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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