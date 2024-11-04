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Виставка безпритульних тварин: миколаївці забрали у родину 19 котів та собак

У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"

У Миколаєві у неділю, 3 листопада, пройшла виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 19 тварин.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, у родини забрали 7 котиків та 12 песиків.

Виставку проводило комунальне підприємство «Центр захисту тварин» у Каштановому сквері. 

В ній брали участь тільки тварини, які наразі є на КП. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Також, всі, хто ще хоче взяти собі пухнастого друга можуть звернутися за адресою: м. Миколаїв, вулиця Водопійна, 36. Телефон: 097 364 75 96.

У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"
У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"
У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"
У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"
У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: У Миколаєві пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: "Центр захисту тварин"

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. Так, 19 жовтня у Миколаєві відбувся осінній благодійний ярмарок «Дівочії очі», на якому збирали гроші на допомогу безпритульним собакам.

До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

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